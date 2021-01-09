حذف ثلاث شركات صينية من مؤشرات الاسواق العالمية

السبت 09/يناير/2021 - 07:35 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

قالت شركتا مؤشرات الأسواق العالمية "إم.إس.سي.آي" و"فوتسي راسل"، إنهما ستحذفان ثلاث شركات اتصالات صينية من مؤشراتهما القياسية، استجابة لحظر استثماري أمريكي.

وتضاف عمليات الحذف إلى مجموعة الشركات التي جرت بالفعل إزالتها من المؤشرات بسبب الحظر الأمريكي ومن المرجح أن تتطلب أن يقوم مستثمرون خاملون، مثل صناديق تتبع المؤشرات، ببيع أسهم "تشاينا موبايل" و"تشاينا تليكوم" و"تشاينا يونيكوم" هونج كونج.

وتضم الشركات الثلاث كلها عددا كبيرا من المستثمرين الخاملين، حيث انخفضت أسهمها بقوة، لتمحو قرابة عشرة مليارات دولار من قيمتها بحلول راحة منتصف أمس في هونج كونج، في أوضح بيان حتى الآن على التداعيات الاستثمارية للقواعد الأمريكية.

وفي بيانين منفصلين بتاريخ السابع من كانون الثاني (يناير)، قالت "إم.إس.سي.آي"، "إنها ستحذف الشركات من مؤشراتها للصين في الثامن من كانون الثاني (يناير)"، وذكرت "فوتسي راسل" أنها "ستزيلها من سلسلة مؤشراتها للأسهم العالمية ومؤشرات الصين "إيه" في 11 كانون الثاني (يناير)".

يأتي الحذف من المؤشرات استجابة لأمر صادر في تشرين الثاني (نوفمبر) من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي حظر استثمار الأمريكيين في شركات صينية تعدها الولايات المتحدة على صلة بالجيش الصيني، بدءا من تشرين الثاني (نوفمبر) 2021.

ونددت الصين بالخطوة ووصفتها بتعسف جائر بحق شركاتها، ونفت عديدا من الشركات المتأثرة صلتها بالجيش.

يأتي أحدث حذف بعد أن أكدت بورصة نيويورك أنها ستشطب شهادات الإيداع الأمريكية المتداولة في الولايات المتحدة للشركات الثلاث في 11 كانون الثاني (يناير).

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