آيسر تعلن عن "لاب توب" محترف بمعالجات "Ryzen".. تعرف على الأسعار

السبت 09/يناير/2021 - 07:58 م
لاب توب Chromebook Spin 514
لاب توب "Chromebook Spin 514"
كشفت شركة آيسر الستار عن أجهزة كروم بوك "Chromebook"، ومنها لاب توب "Chromebook Spin 514" المحترف.

حيث يعمل مع معالجات Ryzen من AMD ولأول مرة في أجهزتها العاملة بنظام تشغيل كروم. لترفع الشركة بذلك مستوى هذا النوع من الحواسيب لاسيما وأنها تأتي مع وحدات معالجات الرسومات Radeon Vega.

يأتي جهاز آيسر بتصميم خفيف بنظام 2 في 1 مع جهة علوية رقيقة جدًا، ويحمل خيارين من المعالجات من AMD؛ هما Ryzen 7 3700C و Ryzen 5 3500C وكلاهما يجلب معالج رسومات Radeon Vega مدمج في نفس الرقاقة.

وستتيح آيسر للمستخدمين الحصول على ذاكرة رام بخيارين 4 جيجابايت أو 16 جيجابايت، بجانب سعة تخزين 128 جيجابايت من نوع eMMC أو 256 جيجابايت من نوع SSD.

وسيجلب الجهاز شاشة لمسية من نوع IPS LCD بقياس 14 بوصة ودقة 1,920×1,080، ويغطي الشاشة طبقة زجاج حماية Gorilla Glass 3 مقاوم للخدش.

يضيف Chromebook Spin 514 بطارية بقوة 42 واط/ الساعة تقول آيسر أن بإمكانها العمل حتى 10 ساعات على شحنة واحدة.

وسيقدم الجهاز كذلك منفذي USB C، ومنفذي USB 3.2 الجيل الأول بجانب منفذ microSD لبطاقات الذاكرة الخارجية، ومنفذ HDMI في بعض النسخ. كما سيدعم ميكروفون مزدوج، وكاميرا بدقة HD، بجانب بلوتوث 5.0 وWiFi 5.0.

أسعار لاب توب "Chromebook Spin 514"

سيصل كروم بوك آيسر الجديد إلى الأسواق في فبراير وبسعر يبدأ من 480 دولارًا أمريكيًا في الولايات المتحدة وكندا، فيما سيصل أوروبا في مارس وبسعر يقارب 530 يورو. كما ستتوفر نسخ مخصصة للأعمال والشركات وبسعر يبدأ من 750 دولارًا في أمريكا الشمالية، وسعر 800 يورو في أوروبا.

وتجدر الإشارة إلى أن آيسر تقوم بالعادة بطرح أجهزتها في الشرق الأوسط بالتزامن مع طرحها في أوروبا.

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