جمعية رجال الأعمال: اقترحنا على الحكومة تنظيم استيراد القطاع الخاص للقاح كورونا (فيديو)

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ثمن فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، مبادرة التبرع لصندوق تحيا مصر، من أجل توفير لقاح كورونا للفئات المستحقة غير القادرة.



واقترح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، على الحكومة تنظيم استيراد لقاح فيروس كورونا من الخارج مع القطاع الخاص.



وأشار نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، إلى أن اقتراحه ينص على قيام الحكومة بتسهيل استيراد الأمصال، لرجال الأعمال أصحاب الشركات التي يعمل بها عدد كبير من العاملين.



ولفت إلى أن هذا الاقتراح من شأنه أن يرفع العبء من على الدولة وهو أن يتحمل القطاع الخاص توفير اللقاح للعاملين به.

