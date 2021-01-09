استشاري المناعة يقدم روشتة لكيفية رفع مناعة الطفل في مواجهة فيروس كورونا

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قال عبد الهادي مصباح، استشاري المناعة والتحاليل الطبية، إن الأطفال أحد أسباب سرعة انتشار فيروس كورونا، ولذلك كان قرار استكمال التعليم أون لاين وغلق المدارس قرارًا صائبًا من الدولة لأنه كان من الصعب السيطرة على الوباء مع استمرار فتح المدارس.



وأضاف "مصباح" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "مكنش ينفع نعتمد على وعي المواطن في ظل سرعة انتشار الفيروس حاليًا، لأن الطفل من السهل أن يقوم بنقل العدوى من البيت إلى المدرسة أو العكس".



وتابع "لابد من تعليم الأطفال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والأطفال فوق الـ8 سنوات يفضل ارتدائهم الكمامة وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة والاهتمام بالتغذية الصحية ونظافة الطفل وتناول الفواكه والحبوب والخضروات والأطعمة المشوية أو المسلوقة والابتعاد عن الأطعمة الجاهزة والمقرمشات ونوم الطفل ساعات كافية خلال الليل وممارسة الرياضة لأن هذا يساعده على تقوية المناعة".



وكانت قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة والسكان للأبحاث، إن الهبوط في أعداد الإصابة بفيروس كورونا لا تأخذ بها إلا بعد الاستمرار في نزول الأعداد وثباتها لمدة أسبوع إلى أسبوعين على الأقل، حتى نستطيع رصد موقف مصر من حقيقة وصولها إلى ذروة المرحلة الثانية من انتشار الفيروس من عدمه.



وأضافت "عاصم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، في برنامج "صوت الشعب"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن أرقام الإصابة بفيروس كورونا والتي تمثل شريحة معينة من المجتمع لا تزيد إلى حد كبير، مشيرة إلى أن هذا يعد مؤشرا من المؤشرات الإيجابية التي يجب أن نحافظ عليها من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وضرورة ارتداء الكمامة.



وأوضحت مستشارة وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة تعمل بالتوازي من خلال العديد من الاتجاهات بالنسبة للقاحات، فكان أولها اللقاح الصيني ولكن هناك اتجاهات أخرى في اللقاحات ستعتمد عليها الوزارة في ظل الظروف الراهنة للتغلب على تحدي محدودية الإنتاج مثل لقاح "سينوفاك" و"استرازينيكا".قال خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، إن دار الإفتاء مجموعة من الأسئلة المتعلقة بفيروس كورونا، مؤكدًا ضرورة أن يرضى المصاب بهذا الفيروس بقضاء الله ويتخذ بالأسباب المتمثلة في الالتزام بالإجراءات الطبية.