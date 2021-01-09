العراق واليابان يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

السبت 09/يناير/2021 - 08:20 م
بوابة الفجر

 

 

 

 بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت مع سفير اليابان ببغداد سوزوكي كوتاور العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الارتقاء بها.

 

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب - وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن الجانبين بحثا أيضا التعاون في مجال الاستثمار ومشاريع إعادة إعمار البنى التحتيّة ومشاريع الطاقة، والاستفادة من الخبرات اليابانية.. وناقشا تعزيز جهود إعادة النازحين إلى مناطقهم واستقرارهم.

 

وأكد سفير اليابان دعم بلاده للعراق، والرغبة باستمرار وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، لتحقيق التنمية والاستقرار.

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت مع سفير اليابان ببغداد سوزوكي كوتاور العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الارتقاء بها.

 

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب - وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن الجانبين بحثا أيضا التعاون في مجال الاستثمار ومشاريع إعادة إعمار البنى التحتيّة ومشاريع الطاقة، والاستفادة من الخبرات اليابانية.. وناقشا تعزيز جهود إعادة النازحين إلى مناطقهم واستقرارهم.

 

وأكد سفير اليابان دعم بلاده للعراق، والرغبة باستمرار وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، لتحقيق التنمية والاستقرار.

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