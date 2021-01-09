رئيس جهاز القاهرة الجديدة يكشف تفاصيل البدء في تسليم وحدات "سكن مصر" الاثنين المقبل

السبت 09/يناير/2021 - 07:45 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف أمين غنيم، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، التفاصيل المتعلقة ببدء تسليم وحدات سكن مصر في مدن القاهرة الجديدة بداية من الاثنين أول فبراير المقبل.

وقال "غنيم" في اتصال هاتفي مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت إنه بداية من يوم الاثنين المقبل سيتم تسليم 2280 وحدة سكنية موزعة على 94 عمارة في منطقة التجمع الخامس بين أرض المعارض وأرض الجمعيات.

وأضاف أن إجمالي الوحدات يصل إلى 17 ألف و250، موضحًا أنه مع بداية أبريل المقبل سيتم تسليم 511 عمارة سكنية، مستطردًا "اوعى تستلم الوحدة لو مش راضي عنها، وسيتم العودة إلى مهندس الموقع وفي حالة أي مشكلة سيتم استرداد الفلوس التي قام بدفعه، وسيكون أمام صاحب الوحدة شهر كامل لتسديد باقي أقساط الوحدة والتوقيع على محضر الاستلام".

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يبدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، يوم الإثنين 1 فبراير 2021، تسليم 2280 وحدة سكنية "95 عمارة"، بمشروع سكن مصر، فى منطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن تستمر عمليات التسليم حتى يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" مواعيد تسليم الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر، فى منطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة.

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الإثنين 1 فبراير 2021، وحتى يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، فى تسليم 2280 وحدة سكنية "95 عمارة"، مسلسلى 1، 2، بالمرحلة الأولى، ومسلسل 1 بباقى المراحل بمشروع سكن مصر، بمنطقة غرب الجامعات فى مدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر "2 شارع عباس العقاد"، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث "مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث" بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

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