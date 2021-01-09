"كنت مايسترو محترف ما رح ننساك".. بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب نجوم الفن يودعون الموسيقار خالد فؤاد

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رحل عن عالمنا صباح اليوم الموسيقار والمايسترو الكبير خالد فؤاد عن عمر ناهز 72 عامًا أثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وقام عدد كبير من نجوم الفن بنعيه، مُعلنين عن حزنهم الشديد لرحيله، وفي السطور التالية يرصد "الفجر الفني" أبرز الفنانين الذين قاموا بنعيه بعد رحيله.



لطيفة



نشرت لطيفة عبر حسابها الشخصي على موقع"إنستجرام"مجموعة صور جمعتها بالموسيقار الراحل خالد فؤاد، وعلقت عليها قائلة:"ماذا اقول في هذا اليوم الحزين، فقدت انسان وأستاذ من أغلى الناس على قلبي رفيق درب و أخ عزيز و أستاذ من أأمن الناس اللي اتعاملت معاهم، كان بيخاف عليا زي أخويا، سافرنا كتير مع بعض و نجحنا كتير مع بعض، حقبة من الزمن قضيناها مع بعض، ألف رحمة ونور على روحك يا خالد يا مايسترو يا عظيم ".



وأضافت:"كل الموسيقيين في الوطن العربي كانوا بينتظرونا عشان يشتغلوا معاك في مصر فى تونس في الجزائر في دبي في كل مكان، كنت مثال للفنان الملتزم الحريص، أفتقدتك وكل الوسط الفني أفتقدتك، أعزي نفسي و اعزي عائلتك و أولادك، إلى جنة الخلد يا خالد، إنَّا لله وانَّا اليه راجعون، خالد فؤاد،أحزاننا كثرت اللهم لا اعتراض".





سميرة سعيد



نشرت سميرة سعيد عبر حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام" صورة الموسيقار الراحل خالد فؤاد، وعلقت عليها قائلة:"خالد فؤاد في ذمة الله، الله يرحمك ويغفر لك، لك محبة كبيرة في قلبي رفيق درب وعشرة تمتد لعشرات السنين، مايسترو وموزع موسيقي كبير شاركني حفلات ورحلات كثيرة، كان فيها فنانًا مخلصًا وصديقًا دائمًا، رحمك الله عزيزي خالد وللعائلة الكريمة خالص العزاء".



أحمد فهمي



كما نعى الفنان أحمد فهمي، الموسيقار الراحل خالد فؤاد من خلال حسابه الشخصي على موقع " تويتر"، حيث تغريدة قال فيها:" المايسترو الكبير خالد فؤاد في ذمة الله ، ربنا يرحمك دكتور أفضالك علي كل الناس، واتعلمت منك كتير، الله يرحمك ويحسن إليك ويصبر أهلك ومحبيك".



أصالة



نشرت أصالة صورة للمايسترو الراحل خالد فؤاد من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام " وعلقت عليها قائلة :"كان بمثابة والدي وكنتُ اُناديه ( أبي)، كريمًا جدًّا وخلوقًا ومهذّبًا وحنونًا طيّبًا، سأفتقد خوفه عليّ واطمئنانه الدّائم".



وتابعت قائلة :" سأفتقده كما أفتقدُ الغالين جدًّا منّ أحبّائي الّذين رحلوا، أدعوا له اليوم كثيرًا؛ لأنّه كان يفيض بالحبّ وبالعطاء، رحم الله أبي الحبيب الدّكتور المايسترو خالد فؤاد".



مي كساب



كما نعت الفنانة مى كساب المايسترو الراحل خالد فؤاد، من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، وعلقت عليها قائلة: "البقاء لله المايسترو خالد فؤاد في ذمة الله نسألكم الفاتحة والدعاء".



نجوم كرم



كما نعت الفنانة نجوى كرم المايسترو الراحل خالد فؤاد، من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، حيث كتبت تغريدة قالت فيها:"شي بيزعّل، كلّ اللي منحبّن بيروحوا، الله يرحمك خالد فؤاد كنت مايسترو محترف ومحبّ بحضورك ما رح ننساك".





مي فاروق



نعت المطربة مي فاروق المايسترو الراحل خالد فؤاد من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت منشورًا قالت فيه:"لا إله إلا الله، الخبر ده صعب جدًا المايسترو خالد فؤاد في ذمة الله، صاحب أفضال كتير عليا، ودائمًا كان بيفرحني بكلامه وتشجيعه ليا ودعواته ليا لحد آخر مكالمه بيننا الله يرحمك ياحبيبي ويحسن إليك فى الجنة ونعيمها أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء له".



ديانا كرزون



ونعت الفنانة ديانا كرزون الموسيقار والمايسترو الراحل خالد فؤاد، من خلال حسابها الشخصي على موقع" تويتر، حيث كتبت تغريدة قالت فيها:" المايسترو الكبير خالد فؤاد في ذمة الله، الله يرحمك دكتور أول مرة بغني في مهرجان مواهب في دبي كنت معي تعلمت منك ورجعت قابلتك بعد الشهرة في اكبر مهرجانات وحفلات وبرامج الوطن العربي تشرفت بالوقوف الى جنبك الله يرحمك".