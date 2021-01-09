رئيس مدينة سفاجا تشارك فى اطلاق مبادرة «نحمي بلدنا» لرش وتعقيم المنشآت الخدمية (صور)

السبت 09/يناير/2021 - 07:34 م
بوابة الفجر
محمد طه

شاركت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت، في إطلاق مبادرة  «نحمي بلدنا »، لرش وتعقيم كافة المبانى الحكومية والخدمية وعدد من الشوارع والميادين بالمدينة بشكل يومي في الفترة المسائية وهى مبادرة  متكاملة من كافة المؤسسات والجهات الأمنية منها اللواء 66 والقاعدة البحرية والحماية المدينة ومجلس مدينة سفاجا وإدارة الشئون الإجتماعية بسفاجا وإدارة منظومة النظافة وشركة النور 2 وإدارة الحملة الميكانيكية وإدارة المتابعة الميدانية.

أوضحت رئيس المدينة، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، مشيرةً الى انه تم التنسيق مع كافة الجهات بالمدينة وإطلاق المبادرة لحماية أهالي المدينة وتوعية المواطنين للإلتزام بالتعليمات وعدم التزاحم لمواجهة الموجه الثانيه لفيروس كورونا، على أن يكون الرش يوميا في المساء لجميع المؤسسات التي يتردد عليها المواطنين.

وأضافت المغربي،  أنه سيتم اطلاق حملات مسائية مكبرة لرش وتطهير شوارع وميادين ومجمع المواقف، لافتةً الى ان هذه المبادرة تأتي ضمن إجراءات الدولة لتعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمدينة حرصًا على سلامة العاملين والمترددين عليها، على أن يتم استمرار أعمال تعقيم باقي المنشآت الحكومية والمنشآت العامة، ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد " كوفيد - 19 ".

واشارت رئيس المدينة إلي أن مبادرة« نحمي بلدنا» انطلقت  من أمام ديوان الوحدة المحلية لتشمل تطهير كافة الشوارع الرئيسيه ومجمع المحاكم وقسم الشرطة والبريد.

وأكدت المغربي، إن المشاركين والمشاركات فى المبادرة جميعهم متطوعين بالعمل فى أعمال التعقيم والتطهير لكافة المنشآت الحكومية، والمساجد لان مواجهة الموجه الثانية تحتاج إلى تكاتف الجميع.
رئيس مدينة سفاجا تشارك فى اطلاق مبادرة «نحمي بلدنا» لرش وتعقيم المنشآت الخدمية (صور)
رئيس مدينة سفاجا تشارك فى اطلاق مبادرة «نحمي بلدنا» لرش وتعقيم المنشآت الخدمية (صور)
رئيس مدينة سفاجا تشارك فى اطلاق مبادرة «نحمي بلدنا» لرش وتعقيم المنشآت الخدمية (صور)
رئيس مدينة سفاجا تشارك فى اطلاق مبادرة «نحمي بلدنا» لرش وتعقيم المنشآت الخدمية (صور)
رئيس مدينة سفاجا تشارك فى اطلاق مبادرة «نحمي بلدنا» لرش وتعقيم المنشآت الخدمية (صور)
رئيس مدينة سفاجا تشارك فى اطلاق مبادرة «نحمي بلدنا» لرش وتعقيم المنشآت الخدمية (صور)
رئيس مدينة سفاجا تشارك فى اطلاق مبادرة «نحمي بلدنا» لرش وتعقيم المنشآت الخدمية (صور)
رئيس مدينة سفاجا تشارك فى اطلاق مبادرة «نحمي بلدنا» لرش وتعقيم المنشآت الخدمية (صور)

أخبار تهمك

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 18 ساعة

لقاء "الأشقاء" قبل مواجهة الزمالك والجيش

منذ 37 دقيقة

عاجل.. الزمالك يُخطر فرجاني ساسي بمذكرة السفر

منذ حوالي 4 ساعات

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 6 ساعات

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

منذ حوالي 6 ساعات

فوز الشرقية وبلبيس وميت خلف وعرب الرمل وتعادل فاقوس بالقسم الثالث

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أحمد سمير يقود هجوم الطلائع أمام الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. كومان ينقلب على نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

"بن شرقي" يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الزمالك

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الأهلي يسعى لتحصين نجمه من أطماع براميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يعثر على بديل مصطفى محمد

منذ ساعة و 13 دقيقة

تفاصيل أزمة خالد الغندور في قناة الزمالك

منذ ساعتين و 43 دقيقة

باتشيكو يستقر على ثنائي دفاع الزمالك أمام طلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

01:45 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

02:00 م

الزمالك يعثر على بديل مصطفى محمد

06:30 م

تفاصيل أزمة خالد الغندور في قناة الزمالك

05:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى