رئيس مدينة سفاجا تشارك فى اطلاق مبادرة «نحمي بلدنا» لرش وتعقيم المنشآت الخدمية (صور)

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شاركت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت، في إطلاق مبادرة «نحمي بلدنا »، لرش وتعقيم كافة المبانى الحكومية والخدمية وعدد من الشوارع والميادين بالمدينة بشكل يومي في الفترة المسائية وهى مبادرة متكاملة من كافة المؤسسات والجهات الأمنية منها اللواء 66 والقاعدة البحرية والحماية المدينة ومجلس مدينة سفاجا وإدارة الشئون الإجتماعية بسفاجا وإدارة منظومة النظافة وشركة النور 2 وإدارة الحملة الميكانيكية وإدارة المتابعة الميدانية.



أوضحت رئيس المدينة، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، مشيرةً الى انه تم التنسيق مع كافة الجهات بالمدينة وإطلاق المبادرة لحماية أهالي المدينة وتوعية المواطنين للإلتزام بالتعليمات وعدم التزاحم لمواجهة الموجه الثانيه لفيروس كورونا، على أن يكون الرش يوميا في المساء لجميع المؤسسات التي يتردد عليها المواطنين.



وأضافت المغربي، أنه سيتم اطلاق حملات مسائية مكبرة لرش وتطهير شوارع وميادين ومجمع المواقف، لافتةً الى ان هذه المبادرة تأتي ضمن إجراءات الدولة لتعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمدينة حرصًا على سلامة العاملين والمترددين عليها، على أن يتم استمرار أعمال تعقيم باقي المنشآت الحكومية والمنشآت العامة، ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد " كوفيد - 19 ".



واشارت رئيس المدينة إلي أن مبادرة« نحمي بلدنا» انطلقت من أمام ديوان الوحدة المحلية لتشمل تطهير كافة الشوارع الرئيسيه ومجمع المحاكم وقسم الشرطة والبريد.



وأكدت المغربي، إن المشاركين والمشاركات فى المبادرة جميعهم متطوعين بالعمل فى أعمال التعقيم والتطهير لكافة المنشآت الحكومية، والمساجد لان مواجهة الموجه الثانية تحتاج إلى تكاتف الجميع.