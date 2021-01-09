وفاة حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية متأثرًا بكورونا

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أكد مصدر طبي بالقليوبية، اليوم السبت، وفاة الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، داخل مستشفى العجوزة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.



وسبق وأكد مصدر في مديرية الصحة بالقليوبية، ثبوت إصابة الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة في المحافظة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19، وجرى نقله من مستشفى قها المركزي بعد عزله بها، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد إلى مستشفى العجوزة بالقاهرة.



وأثبتت الإشاعات والتحاليل إصابته بالفيروس، وجرى نقله من استراحته بمدينة بنها إلى مستشفى عزل قها، واتخاذ إجراءات الوقاية الاحترازية بديوان المديرية، والعاملين بمكتبه، وتطهير الاستراحة التي كان يقيم بها.



