مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

السبت 09/يناير/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
محمد الصو
شهدت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت ظهر أمس الجمعة، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالقاهرة، وقوع النادي الأهلي حامل اللقب في مجموعة متوسطة.

وأسفرت القرعة عن وجود النادي الأهلي حامل اللقب بالنسخة الأخيرة، على رأس المجموعة الأولى التي تضم كل من"المريخ السوداني وفيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني".

وكان النادي الأهلي تأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعدما أقصى سونيديب بطل النيجر، بخماسية نظيفة بمجموع لقائي الذهاب والعودة بدور الـ32 للبطولة.

ويرغب النادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، الدفاع عن لقبه الذي توج به النسخة الماضية على حساب الزمالك غريمه التقليدي بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة النهائية التي أقيمت في نوفمبر الماضي.

ومن المقرر أن تكون مواعيد مباريات الأهلي بدور المجموعات كالآتي:-

12-13 فبراير: الأهلي - المريخ
23 فبراير: سيمبا - الأهلي
5-6 مارس: الأهلي - فيتا كلوب
16 مارس: فيتا كلوب - الأهلي
2-3 إبريل: المريخ - الأهلي
9-10 إبريل: الأهلي - سيمبا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواعيد الاهلي سونيديب بطل النيجر الاهلي

أخبار تهمك

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي السابق يهاجم اتحاد الكرة

منذ أقل من ساعة

لقاء "الأشقاء" قبل مواجهة الزمالك والجيش

منذ ساعة و 15 دقيقة

الزمالك يعثر على بديل مصطفى محمد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كومان ينقلب على نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد سمير يقود هجوم الطلائع أمام الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل أزمة خالد الغندور في قناة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

"بن شرقي" يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الزمالك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 19 ساعة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يسعى لتحصين نجمه من أطماع براميدز

منذ حوالي 4 ساعات

فوز الشرقية وبلبيس وميت خلف وعرب الرمل وتعادل فاقوس بالقسم الثالث

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يُخطر فرجاني ساسي بمذكرة السفر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من باسم سمرة على اتهامات رحاب الجمل: "من الهرم دي ولا منين"

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل - تعرف على مواعيد مباريات الأهلي بدوري المجموعات لأبطال إفريقيا

مواعيد مباريات الأهلي بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا

مواعيد مباريات الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم| مواعيد مباريات الأهلي

مواعيد مباريات الأهلي| موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك فى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

01:45 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

02:00 م

تفاصيل أزمة خالد الغندور في قناة الزمالك

05:00 م

الزمالك يعثر على بديل مصطفى محمد

06:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى