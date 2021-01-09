مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

شهدت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت ظهر أمس الجمعة، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالقاهرة، وقوع النادي الأهلي حامل اللقب في مجموعة متوسطة.





وأسفرت القرعة عن وجود النادي الأهلي حامل اللقب بالنسخة الأخيرة، على رأس المجموعة الأولى التي تضم كل من"المريخ السوداني وفيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني".





وكان النادي الأهلي تأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعدما أقصى سونيديب بطل النيجر، بخماسية نظيفة بمجموع لقائي الذهاب والعودة بدور الـ32 للبطولة.





ويرغب النادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، الدفاع عن لقبه الذي توج به النسخة الماضية على حساب الزمالك غريمه التقليدي بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة النهائية التي أقيمت في نوفمبر الماضي.





ومن المقرر أن تكون مواعيد مباريات الأهلي بدور المجموعات كالآتي:-





12-13 فبراير: الأهلي - المريخ

23 فبراير: سيمبا - الأهلي

5-6 مارس: الأهلي - فيتا كلوب

16 مارس: فيتا كلوب - الأهلي

2-3 إبريل: المريخ - الأهلي

9-10 إبريل: الأهلي - سيمبا



