عربي آدز يحقق + 400 مليون درهم مبيعات في البلاك فرايدي كرقم قياسي جديد !

عربي آدز .. أشهر منصة عربية لتسويق نشاطك التجاري وزيادة أرباح منتجاتك في الشرق الأوسط.

أصبحت شركة ArabyAds الأولي عربياً في مجال الإعلانات و تسويق الأداء وهو ما يجعلها أفضل اختيار للعديد من الشركات التي ترغب في زيادة أرباحها بدون مخاطرة من خلال حلول تسويقية فعالة قابلة للقياس بسهولة.





، ومع نهاية العام الماضي كان لـ عربي آدز تحدي صعب في موسم البلاك فرايدي (الجمعة السوداء) نظرًا للمشاكل والظروف الصعبة التي كانت تواجه شركات البيع بالتجزئة والعالم كله بسبب الكورونا.





ونشروا عربي آدز عبر موقعهم قصة نجاح حيث حققوا أرقام قياسية جديدة في موسم البلاك فرايدي ومضاعفة رقم المعاملات ووصل مبلغ البيع في موسم البلاك فرايدي 2020 بـ + 400 مليون درهم إماراتي ، يذكر أن الرقم في 2019 كان (200 مليون درهم إماراتي) ونشروا عربي آدز في موقعهم :



"At ArabyAds, we considered this as a challenge. we did not surrender to the circumstances and managed to create success by leveraging the transition from offline to online marketing. Last year, we doubled the number of transactions and the sale amount of the previous year. This year, we managed to stick to the same criterion and double last year’s target (AED 200)"





ونجحت الشركة من بيع أكثر من 5 ملايين قطعة. كان هذا رقمًا قياسيًا آخر لعربي آدز.





على مر السنين ، لدى عربي آدز شبكة ضخمة تضم أكثر من 3000 مؤثر و 2000 مسوق تابع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك ، لديهم أكثر من 35 من خبراء الإعلانات علي المنصات الرقمية: Facebook و Instagram و Snapchat و Youtube و Twitter والمدونات ومواقع المحتوى والعديد من الحلول الأخرى التي توفرها ArabyAds ويعملون على الترويج للعلامات التجارية للعملاء على مصادر زوار مختلفة ،





لا تقتصر خدمات الشركة على قطاع أو صناعة معينة ، حيث قدم الفريق حلول تسويق أداء لأكثر من 450 عميلاً حتى الآن ، بما في ذلك نون ، مجموعة الشايع ، الطاير ، لاند مارك جروب ، نمشي ، كارفور ، قولدن سنت ، وآخرين.





متى نشأت منصة عربي آدز؟

تأسست الشركة عام 2013 على أيدي اثنين من خبراء التسويق بالعمولة والذين خاضوا العديد من التجارب و امتلكوا المهارات التي دفعتهم لتأسيس كيان كبير يقدم خدماته لأصحاب الشركات من رواد الأعمال والمسوقين المحترفين الباحثين عن فرصة جيدة للدخل وتعزيز مهاراتهم في التسويق.

تضم الشركة حتى يومنا هذا ما يقرب من 2000 مسوق من أصحاب الخبرات والمهارات حيث تقبل المنصة أصحاب الخبرة شرط أساسي وربما يضمن هذا لكل رائد أعمال مستوى عمل متميز.

المقر الرئيسي للشركة في دبي واتخذت من هناك مقر أساسي لها وتوسعت في العديد من الدول العربية مثل مصر وعمان والمملكة العربية السعودية والأردن .

مؤسسي الشركة هما: السيد محمود فتحي والسيد محمد خرطبيل ولحق بهم الكثيرون من أصحاب الخبرة في مختلف التخصصات، وتسعى الشركة من خلال آليات العمل التي تعتمد على المسوقين ومجموعة من البرامج المميزة تحقيق كافة مزايا التسويق بالعمولة.





لماذا تختار عربي أدز:

لـ أصحاب الشركات:

تمكنك عربي آدز كصاحب شركة من التسويق لشركتك وتحقيق النتائج التي ترغب بها بتكلفة مناسبة جداً.

لا تتحمل أي تكلفة سوى على تحقيق النتائج.

تعتمد على نظام تسويقي يخلو من أي مخاطرة.

توفر الشركة تقارير قياس الأداء وبالتالي التعرف على مدى التقدم الذي حققته الشركة.

تعتمد الشركة على 2000 مسوق من ذوي الخبرة في كافة التخصصات وبالتالي النتائج مضمونة.





مزايا التسويق بالعمولة للمسوقين من عربي آدز:

إن أبرز ما يميز التسويق بالعمولة عبر عربي آدز لكل مسوق ما يلي:

العمل مجزي ماليا فأنت تتلقى ربحا بقدر ما تجتهد.

لست بحاجة إلى امتلاك متجر أو امتلاك منتجات أنت تُسوق عميل.

كل ما تحتاجه هو مهارة وتعلم أساليب التسويق وليس رأس مال.

التنافس والرغبة في التطور حتى تتمكن من التمييز بين هذا العدد من المسوقين.

السعي لتطوير مهاراتك والإطلاع على كل ما هو جديد في عالم التسويق.

المرونة التي تتمتع بها وظيفة المسوق لست بحاجة إلى العمل لعدد معين من الساعات فقط اعمل وقت ما تحب.

القدرة على استئناف العمل بعد فترة توقف لأي سبب في أي وقت.

مهارة يمكنها جلب لك عمل دائم فليس هنالك أي احتمالات لتوقف الشركات عن التسويق لمنتجاتها.

وختاما، تمتلك منصة عري آدز تاريخ طويل في مجال التسويق بالعمولة وبالتالي تحظى بثقة الكثير من أصحاب المتاجر والعلامات التجارية الكبرى كما أنها تحرص على تطوير مهارات مسوقيها وتوفير العديد من الوسائل للتعرف على كل ما هو جديد، وبالتالي أنت مع منصة عربي آدز تستطيع تحقيق ربح وفير من التسويق بالعمولة، سجل كمسوق الآن من هنا.