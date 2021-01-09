صراع بين إنتر ميلان وليفربول على نجم الكالتشيو

السبت 09/يناير/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
أش
يتنافس فريق ليفربول الإنجليزي مع انتر ميلان الإيطالي للتعاقد مع نجم فريق أودينيزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت صحيفة ميرور الإنجليزية، أن فريق الريدز يرغب في التعاقد مع الأرجنتيني رودريجو دي بول لاعب وسط أودينيزي خلال الميركاتو الجاري.

وأضافت، أن ليفربول مصر على ضم اللاعب بعد كثرة الإصابات في مركز خط الوسط، التي تعرض لها الكانتارا وتشامبرلين ومابي كيتا وشيردان شاكيري.

واختتمت، أن أندية ليدز يونايتد وانتر ميلان يرغبان في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني خلال الفترة الحالية.

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