حصاد 2020.. قطاع الأعمال تشغيل مجزر آلي بطاقة 45 رأس في الساعة

السبت 09/يناير/2021 - 07:19 م
مجزر الي
مجزر الي
أحمد الشيخ

كشفت وزارة قطاع الأعمال عن أنها نجحت خلال العام 2020 الانتهاء من تركيب وتشغيل مجزرا آليا تابع لشركة جنوب الوادى للتنمية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

 

وأوضحت الوزارة  أن المجزر الالي من أكبر المجازر المتطورة فى مصر بتكنولوجيا حديثة، حيث يذبح الماشية آليا بشكل نظيف وصحى وآمن، وذلك بطاقة 45 رأس فى الساعة، وبتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه، ويتم استغلال مجزر توشكى فى ذبح الماشية الواردة من السودان، بموجب اتفاق وقعته شركة جنوب الوادى مع شركة "اتجاهات" السودانية، بما يسهم فى توفير اللحوم للسوق المحلية وكذلك التصدير للخارج.

 

ويتضمن المشروع أيضا محجر يستوعب نحو 25 ألف رأس ماشية، وثلاجات ضخمة، وزراعة أعلاف على مساحة ألف فدان.

 

يشار إلى أن المجزر يسهم فى تنمية المنطقة المحيطة وإقامة مشروعات إنتاج زراعى وحيواني، حيث توجد دراسة لإقامة العديد من المشروعات استنادا لوجود أراض زراعية وتربية ماشية.

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وزارة قطاع الأعمال مجزر الي قطاع الأعمال حصاد 2020

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