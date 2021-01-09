اخصائية تغذية: "لو وزنك زيادة 30 كيلومعناه الاكل مسيطر عليك

السبت 09/يناير/2021 - 07:20 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قالت الدكتور نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن ألياف الأناسليوم تريح القولون بصورة كبيرة، ويؤدي الى علاج الإمساك، معقبة: "طول ما في مشكلة في الإمساك هيبقى عندنا ثبات في الوزن، مش هنخس، لازم نحل المشكلة عشان نخس كويس".

وتابع "حافظ"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن علاج السمنة مهم جدًا، ليس من أجل الشكل والنفسية فقط، ولكن للوقاية والعلاج من الأمراض بصورة كبيرة، معقبة: " السمنة بوابة لأمراض كثيرة وتغير علاقة الشخص بعائلته وأصدقائه، وخفض السمنة يزيد من الثقة بالنفس، وهذا يؤدي الى احساس رائع".

ولفت إلى أن السمنة تؤدي إلى عدم الحياة بشكل جيد للغاية، معقبة: "لو وزنك زيادة 30 كيلو، معناه إنك شايل واحد تاني جواك، وإن الاكل مسيطر عليك، لازم ما نسبش نفسنا للسمنة"

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