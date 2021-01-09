ضبط وتشميع مركز تعليمي بأجا في الدقهلية

السبت 09/يناير/2021 - 07:18 م
بوابة الفجر
محمد كشك

شنت رئاسة مركز ومدينة أجا في محافظة الدقهلية حملة مكيرة تمكنت من ضبط وتشميع مركز تعليمي، وذلك في إطار توجيهات الدكتور ايمن مختار - محافظ الدقهلية بتكثيف الحملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، باستمرار غلقها وضبط المخالفين، وخاصة مع تزايد أعداد الحالات فى الموجة الثانية لفيروس "كورونا المستجد".


حيث اصلت رئاسة مركز ومدينة أجا برئاسة رحاب المزين رئيس مركز ومدينة أجا وفريق العمل التنفيذى حملاتها لضبط وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية بنطاقي المدينة والقرى التابعه، بالتعاون والتنسيق مع مركز شرطة أجا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة فيروس "كورونا" والحد من إنتشاره، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية.


قام فريق العمل التنفيذى، بغلق وتشميع مراكز للدروس الخصوصية لعملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والتنبيه بعدم فتحها مرة أخرى.

وتأتي هذه الحملات فى إطار الإجراءات الاحترازية لفيروس "كورونا المستجد"، وحفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، حيث أن مراكز الدروس الخصوصية أصبحت تُمثل خطرًا صحيًا على الطلاب، نتيجة للتكدسات وعدم مراعاة الإجراءات الوقائية، فضلًا عن عملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء
ضبط وتشميع مركز تعليمي بأجا في الدقهلية
ضبط وتشميع مركز تعليمي بأجا في الدقهلية
ضبط وتشميع مركز تعليمي بأجا في الدقهلية
ضبط وتشميع مركز تعليمي بأجا في الدقهلية
ضبط وتشميع مركز تعليمي بأجا في الدقهلية
ضبط وتشميع مركز تعليمي بأجا في الدقهلية
ضبط وتشميع مركز تعليمي بأجا في الدقهلية
ضبط وتشميع مركز تعليمي بأجا في الدقهلية

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