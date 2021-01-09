أخصائية تغذية: النباتيون لديهم مشكلة كبيرة في الحصول على الحديد

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قالت الدكتور نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن نقص الفيتامينات يؤدي إلى خلل في حرق الدهون بصورة كبيرة، مشيرة إلى أن نقص فيتامين "ب" هو المسؤول عن إنتاج الطاقة من الكربوهيدرات، وإذا كان ناقص سيشعر الشخص بالإرهاق، ومتواجد في الفاكهة واللحوم والموز.



وتابع "حافظ"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن نقص فيتامين "ب" يؤدي إلى قلة الحرق بصورة كبيرة، والشعور بالخمول والكسل، وبالتالي عمل وظائف الجسد بشكل غير صحيح..



وأشارت إلى أن النباتيين لديهم مشكلة كبيرة في عدم الحصول على الحديد المتواجد في الكبدة، مشيرًا إلى أن الحديد المتواجد في اللحوم يمتصه الجسم بشكل سريع، بينما الحديد من المتواجد في النبتات مثل السبانخ يمتصه الجسم ببطء، ولهذا يسمى بالحديد الرديء.

