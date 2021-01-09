مفتي الجمهورية ينعى ضحايا طائرة ركاب إندونيسية تحطمت وعلى متنها 62 راكبًا بينهم 10 أطفال

السبت 09/يناير/2021 - 07:17 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد

نعى الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- ضحايا طائرة الركاب الإندونيسية التي تحطمت اليوم، السبت، بالقرب من جزيرة لاكي الإندونيسية بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا وعلى متنها 62 راكبًا من بينهم 10 أطفال.

وتوجه فضيلة المفتي بخالص العزاء والمواساة لدولة إندونيسيا قيادةً وحكومة وشعبًا، ولأسر ضحايا هذا الحادث الأليم‏، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته ويسكنهم فسيح جناته، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".‏

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