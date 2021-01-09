اخصائية تغذية علاجية: نقص الحديد في الجسم يؤثر على معدل الحرق

السبت 09/يناير/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قالت الدكتور نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن وظيفة الحديد في الجسم نقل الأوكسجين لكل خلايا الجسم، ونقصه يؤدي الى نقص معدل الحرق في الجسم.

وتابع "حافظ"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن فيتامين "د" متواجد في الشمس بصورة كبيرة، ونقصه يؤدي الى مشكلة كبيرة في الحرق وانخفاض معدل الكالسيوم.

ولفتت إلى أن الماغنسيوم ضروي جدًا، لأنه يؤدي الى ضبط الضغط ونسبة السكر في الدم، ونقصه يؤدي إلى عدم خفض الوزن بصورة امنة، مشيرًا إلى أن كل هذه الفيتامينات متواجدة في الياف الاناسليوم.

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