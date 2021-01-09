استشاري: محظور طلب أي شيء من الزوج في هذه التوقيت

السبت 09/يناير/2021 - 07:13 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قالت نورهان النجار، الاستشاري النفسي، إن المرأة عليها أن تركز على عامل التوقيت، عند مطالبة الزوج باحتياجات المنزل، مشيرة إلى ضرورة عدم استقبال الزوج بالطلبات عند العودة للمنزل، لأنه هذا قد يؤدي الى مشاكل، وفي الغالب الطلبات ستواجه بالرفض.

وشدد "النجار" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، على ضرورة عدم الطلب من الزوج أي طلبات إذا كان جائعًا أو يريد أن ينام، لأن هذا قد يؤدي إلى الشجار، مشيرة إلى أن الزوجة من الممكن أن تطلب من الزواج ما تريده بعد الأكل أو عند الاستيقاظ، لأن الزوج في هذه المرحلة يكون لديه اتزان.

ولفتت إلى أن الزوجة من الممكن أن تطلب من الزواج ما تريده عند الخروج من المنزل، أو عند الترقية، لان الإنسان السعيد السوي يريد إسعاد ما حوله.

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