الماتادور يواجه الازورى وسلوفاكيا فى نهائى بطولة السليمانية الدولية للتنس

السبت 09/يناير/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
يواجه الماتادور الاسبانى صباح غدا الاحد نظيريه الازورى الايطالي وسلوفاكيا فى نهائي الاسبوع الاول من بطولة السليمانية الدولية للتنس رجال وسيدات المقامة حاليا بملاعب نادى السليمانية وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري بمشاركة 30 دولة من مختلف انحاء العالم والبالغ مجموع جوائزها 90 الف دولار مقسمة على 3 اسابيع بواقع 30 الف دولار اسبوعيا.
وفى نهائي الرجال يلتقى الإسباني فيدال ازورين مع الايطالي فابريسيو اورانجو بينما تلعب الإسبانية جيسيكا مانيرو مع السلوفاكية شانتال سامكلوفا فى نهائي السيدات .
وشهدت منافسات السيدات مشاركة اكثر من لاعبة مصرية فى مقدمتهن ساندرا سمير التى ودعت من دور الثمانية على يد السلوفاكية شانتال .
ومن جهته اكد مدير البطولة رامى شحاته ان المنافسات شهدت العديد من المفاجآت وبالاخص فى بطولة السيدات حيث تأهلت الإسبانية جيسيكا الغير مصنفة ذات ال 18 عاما والتى تتحدى صاحبة الخبرة شانتال 27 عاما.
قال رامى شحاته ان البطولة تقام وسط اجراءات احترازية مشددة للغاية بسبب فيروس كورونا ولا يوجد اى تهاون مطلقا فى تطبيق تلك الاجراءات.
اضاف قائلا أن هناك متابعة دورية من الاتحادين الدولى والمصرى للتنس لتلك الاجراءات  والتى نالت الاشادة مثلما حدث فى البطولة الاخيرة فى الشهر الماضى واكدت قدرة مصر على تنظيم اى حدث رياضى مهما كانت صعوبة الاجواء وأن مصر كبيرة بالفعل وليس بالكلام.
اكد ان توافد اللاعبين من 30 دولة من مختلف انحاء العالم يعكس مدى اطمئنان اللاعبين للاجواء المصرية وتوافر كل الإمكانيات بنادى السليمانية كما هو معتاد دائما .

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