داعية: علماء النفس حصلوا على فن إدارة الأزمات من القران الكريم والسنة

السبت 09/يناير/2021 - 07:12 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور عبد القادر الطويل، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الحياة لا تسير على وتير واحدة، ويجب على المرأ أن يعي هذا الامر، معقبًا: "لازم تعرف أنك هيقبلك الخير، وهيقبلك الشر".

وتابع "الطويل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن علماء النفس حصلوا على فن إدارة الأزمات من القران الكريم والسنة، مشيرًا إلى أن قصة سيدنا يوسف في القران الكريم، كانت قصة كاملة لكيفية إدارة الأزمات، وهذا واضح في قوله تعالى:" ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا".
ولفت إلى أن علماء النفس في أزهى عصورهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم فن إدارة الأزمات، مشيرًا إلى أن الرسول عندما دخل مكة بعدد مهول من الصحابة، كان سيدنا سفيان في هذا الوقت على الشرك، وعندما رأى النبي قادم بأصحابه أشهر سيفه وتوعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: "أيها الناس، من دخل المسجد فهو امن، ومن دخل المسجد فهو امن، ومن داخل داره فهو امن، " فهدا أبى سفيان، وقام بخفض سيفه، ودخل الإسلام بعد ذلك.

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