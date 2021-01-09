هبة مجدي تخطف الأنظار برفقة زوجها من أحدث جلسة تصوير لهما عبر "إنستجرام"

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غازلت الفنانة هبة مجدي جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها.



ونشرت هبة منذ قليل مجموعة صور تجمعهما بزوجها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكالعادة لاقت الصور الكثير من التعليقات أبرزها :" ربنا يحميكم ويسعدكم".



يشار أن هبة مجدي احتفلت مؤخرًا بذكرى خطوبتهم الذي حل الاول من يناير من العام الميلادي الجديد لعام 2021



ونشرت هبة صورة لهما عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتبت : 1/1/2016 في مثل هذا اليوم من خمس سنين كانت أجمل خطوبة على المسرح القومي بعد عرض مسرحية "ليلة من الف ليلة" وسط كل الناس والجمهور اللي باركنا وكان فرحان بينا.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبري وأحمد مجدي وحقث نجاحا كبيرا.