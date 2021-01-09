"تسويق السياحة": مصر استقبلت نصف مليون سائح دون أن يحدث بينهما إصابات

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قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن الأساس في العملية السياحية الآن هو الحفاظ على سمعة مصر السياحية، بالإضافة إلى تطبيق شروط الأمان، ومصر نجحت في ذلك بنسبة كبيرة.



وأضاف "عثمان"، خلال لقائه ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن السياحة الترفيهية استقبلت حتى الآن ما يتجاوز نصف مليون سائح دون أن يحدث بينهما اي إصابات، وهذا دلالة أن مصر استطاعت أن تحققت شروط الإجراءات الاحترازية.



وتوقع رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن يكون هناك زيادة في أعداد السائحين بعد الحصول على لقاح كورونا.



وأوضح أن الحكومة المصرية تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية لتأمين السياح المتواجدين بالدولة المصرية.

