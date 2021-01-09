عميد زراعة عين شمس: مصر تعيش ثورة خضراء محملة بالخير للمصريين (فيديو)

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قال أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح 500 ألف فدان، على امتداد طريق محور الضبعة، بالاتجاه الشمالي الغربي للجمهورية، يقوم على استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه سيتم زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة في هذا المشروع.



وأكد عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن الأسواق شهدت استقرارًا في أسعار الخضروات والفاكهة خلال الفترة