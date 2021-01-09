عميد زراعة عين شمس: مصر تعيش ثورة خضراء محملة بالخير للمصريين (فيديو)

السبت 09/يناير/2021 - 07:09 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح 500 ألف فدان، على امتداد طريق محور الضبعة، بالاتجاه الشمالي الغربي للجمهورية، يقوم على استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه سيتم زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة في هذا المشروع.

وأكد عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن الأسواق شهدت استقرارًا في أسعار الخضروات والفاكهة خلال الفترة

أخبار تهمك

"بن شرقي" يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الزمالك

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

منذ ساعة و 21 دقيقة

فوز الشرقية وبلبيس وميت خلف وعرب الرمل وتعادل فاقوس بالقسم الثالث

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد سمير يقود هجوم الطلائع أمام الزمالك

منذ ساعة

باتشيكو يستقر على ثنائي دفاع الزمالك أمام طلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 18 ساعة

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يسعى لتحصين نجمه من أطماع براميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كومان ينقلب على نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يعثر على بديل مصطفى محمد

منذ ساعة و 16 دقيقة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل أزمة خالد الغندور في قناة الزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

لقاء "الأشقاء" قبل مواجهة الزمالك والجيش

منذ 40 دقيقة

عاجل.. الزمالك يُخطر فرجاني ساسي بمذكرة السفر

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

01:45 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

02:00 م

الزمالك يعثر على بديل مصطفى محمد

06:30 م

تفاصيل أزمة خالد الغندور في قناة الزمالك

05:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى