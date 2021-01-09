ننشر أقوال أسرة الشاب المنتحر بمنشأة ناصر

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أستمعت النيابة العامة لأقوال أسرة شاب شنق نفسه داخل غرفته بمنشأة ناصر.



وقالت أسرته أمام النيابة أنه كان يعانى من مرض نفسي مزمن بسبب الديون، ويوم الواقعة رفض الخروج مع شقيقه وزوجته ونجلتيهم وعقب عودتهم من الخارج، قاما بطرق الباب ولم يجيب أحد فقاموا بالدخول إلى غرفته فوجدوا حبل حول رقبته ومعلق بمروحة السقف.





وكانت البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم محمد المعداوى رئيس مباحث قسم شرطة منشاة ناصر مفاده ورود بلاغ أهالي بوجود شخص متوفي بشارع الحسيني.





بالانتقال والفحص تبين أن العقار مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوي الطابق مكون من شقتين الشقة مكونة من غرفتين وصالة وحمام ومطبخ وتبين أنه مقيم مع شقيقه.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.