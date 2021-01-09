إنتحار مسن مصاب كورونا داخل العزل في مستشفي ميت غمر بالدقهلية

السبت 09/يناير/2021 - 07:07 م
بوابة الفجر
محمد كشك


أقدم مسن مصاب بفيروس كورنا علي التخلص من حياته بإلقاء نفسه من نافذة غرفة العزل بمستشفي ميت غمر وذلك لمروره بأزمة نفسية لرغبته في الخروج من مستشفي العزل.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لرجال أمن مركز شرطة ميت غمر يفيد بورود بإخطار من مستشفي ميت غمر العام بقيام المدعو "عبدالعظيم ال م"،٥٩ سنة،عامل، ومقيم قرية" سنتمای " دائرة المركز والمحجوز بقسم العزل بالمستشفي لإصابته بفيروس كورونا، بالقاء نفسه من نافذة غرفة العزل بالطابق الرابع بالمستشفي، ما أدى إلى حدوث اصابته، بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ، وتوفي في الحال، متأثرا بإصاباته.

وعلي الفور انتقل ضباط المباحث الي المستشفي وبالفحص وبسوال كلا من"فتحى ال "، فلاح، ومقيم بقرية أوليلة " التابعة لدائرة مركز ميت غمر و"أحمد ع ع"‎ أمين شرطة من قوة الحماية المدنية بالشرقية، ومقيم قرية " دنديط " دائرة مركز ميت غمر، والمحجوزان مع المتوفي بذات الغرقة أقرا بان المتوفي يمر بحالة نفسية سيئة لرغبته في الخروج من المستشفى، وغافلهما اليوم وقام بالقاء نفسه من نافذة غرفة العزل نتيجة حالته النفسية.

وبسؤال المدعوة"مني 23ص ع" ممرضة بالمستشفي، ومشرفه علي غرفة الغزل بمستشفي ميت غمر العام ايدت ذات المضمون، وبسوال نجلي المتوفي كلام "محمدع ال ا " مدرس و"عبد العظيم ا ع"۲۸ سنة،مندوب مبيعات ويقيمان بذات القرية ايدا ذات المضمون، ولم يتهما أحدا بالتسبب في وفاة، والد هما ولا يشتبها فيه جنائيا.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ۲۰۲۱۱۹۸ اداري قسم ميت غمر، وجاري استكمال الفحص والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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