وزير شئون المجالس النيابية يكشف طرق صرف التعويضات لمتضرري النوبة.. فيديو

Advertisements

قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن لجنة الحصر لمتضرري بناء وتعلية خزان أسوان وبناء السد العالي، بلغ عددهم 11500 شخص، من خلال لجنة تم تشكيلها برئاسة وزير العدل الأسبق.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المرحلة الأولى شهدت تقدم 6170 للحصول على تعويضات لمتضرري النوبة.



وكشف أنه تم الإعلان عن فتح باب المرحلة الثانية والأخيرة لتلقي طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض، وتبدأ المرحلة الثانية يوم 17 يناير الجاري، ولمدة شهر وهي المرحلة الثانية والأخيرة.



وأضاف أن عددا من المستحقين تسلم عقود تملك وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي، فضلًا عن تسليم مبالغ نقدية بدلًا عن وحدات سكنية بمقدار 225000 جنيه لكل مستحق، وتسليم عقود تملك أراض قابلة للزراعة بمنطقتيْ وادي الأمل وخور قندي، وتسليم مبالغ نقدية بدلًا من أراض قابلة للزراعة بقيمة 25000 عن كل فدان مع جبر كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدان، فيما طلب عدد آخر الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية، وتمت مخاطبة هيئة تنمية الصعيد لتعويضهم في أي من مشروعاتها.



وأوضح وزير شئون المجالس النيابية أن عمل اللجنة يقوم على عدة محاور الأول يشمل تسليم سندات التعويض العيني وصرف التعويض النقدي للمستحقين المستوفين لمستنداتهم، ويتعلق بالمحور الثاني أن عدد 3640 مستحقًا للتعويض تقدموا بطلبات تحديد رغبة وتم تعليق صرف التعويضات لهم لعدم استيفاء مستنداتهم، وتقوم اللجنة من خلال محافظة أسوان بتلقي المستندات تمهيدًا لتعويضهم،



وكشف المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن من يريد أن يحصل على شقة من أصحاب متضرري بناء وتعلية خزان أسوان يحصل عليها في بعدد 12 محافظة هي القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان.

