جروس يقود شالكه لسكة الانتصارات بعد 365 عاما من التعثر

قاد كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك، فريقه شالكه لتحقيق فوزه الأول منذ عام في الدوري الألماني.





وسجل الأمريكي الصاعد ماثيو هوب ثلاثة أهداف (هاتريك)، ليقود فريقه شالكه لانتصار طال انتظاره عبر الفوز على هوفنهايم 4-0 اليوم السبت في الجولة الـ15 من الدوري الألماني لكرة القدم.





وحقق شالكه أول فوز له منذ يناير 2020، كما ذاق طعم النصر للمرة الأولى منذ 30 مباراة.





وتجنب شالكه عبر هذا الفوز معادلة رقم قياسي كارثي مسجل باسم تاسمانيا برلين الذي خاض 31 مباراة في موسم 1965-1966 دون أن يحقق أي انتصار.





وفي باقي المباريات فاز فرايبورغ على كولن 5-0 وإنتراخت فرانكفورت على مضيفه ماينز 2-0 وتعادل يونيون برلين مع فولفسبورغ 2-2 وباير ليفركوزن مع فيردر بريمن 1-1.



