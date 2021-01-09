تعرف على مواعيد مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

أجريت قرعة دور الـمجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، أمس الجمعة في مقر الإتحاد الأفريقي "كاف" في القاهرة.





وأسفرت القرعة وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة، رفقة الترجي التونسي، ومولودية الجزائر، وتونغيت السنغالي.





ويرصد لكم "الفجر الرياضي" عن جدول مباريات الزمالك في دور المجموعات، وجاء على النحو التالي:





الجولة الأولى: الزمالك ضد مولودية الجزائر، 12 أو 13 فبراير.

الجولة الثانية: تونغيث ضد الزمالك، 23 فبراير.

الجولة الثالثة: الترجي ضد الزمالك، 5 أو 6 مارس.

الجولة الرابعة: الزمالك ضد الترجي، 16 مارس.

الجولة الخامسة: مولودية الجزائر ضد الزمالك، 2 أو 3 إبريل.

الجولة السادسة: الزمالك ضد تونغيث، 9 أو 10 إبريل.



