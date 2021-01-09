بهذه الطريقة.. منى فاروق تشيد بمسرحية "صباحية مباركة"

السبت 09/يناير/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
حرصت الفنانة منى فاروق على حضور مسرحية "صباحية مباركة" وأشادت بالعرض الخاص للمسرحية.

ونشرت منى صورة تجمعها بالفنان أشرف عبدالباقي عبر حسابها بموقع إنستجرام ، وكتبت : حقيقي حلوة أوي مسرحية صباحية مباركة ، حضرتها أكتر من مرة، وكل مرة بضحك كانها أول مرة، اللي عاوز يضحك من قلبه وينسي همومه يروح هينسبط أوي ، مسرحية ممتعة بجد، ومبروك لكل صناع العمل، وشكرًا أستاذ أشرف عبد الباقي، مسرحية حلوة أوي، وضحكت من قلبي، دعواتكم في اللي جاي".

مسرحية "صباحية مباركة" بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصر الدين، وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال منى فاروق، مسلسل "رحيم"، الذي شاركت به رمضان 2018، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي، وشارك في البطولة الفنان ياسر جلال وروجينا وصبري فواز، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

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