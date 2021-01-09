تعليق غريب من باسم سمرة عقب اتهام رحاب الجمل له بـ"الممثل السكران"

السبت 09/يناير/2021 - 08:03 م
بوابة الفجر
مي مرسي
علق الفنان باسم سمرة، على إثارة الفنانة رحاب الجمل الجدل، في الساعات القليلة الماضية، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "سمرة" قائلا: "الكلام مش بفلوس يا جملاوى"

وآثارت الفنانة رحاب الجمل الجدل من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتبت قائله: "الممثل السكران.. لما تبقي سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. انت بقي تعتبر إن ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب".

وتابعت رحاب الجمل "لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وانت سكران وعايز كمان تلف حشيش ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الاغراب في مكان عام.. ديه ما تتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لان ده قلة ادب وقلة مهنية والمرادي البلاغ للنائب العام علشان ارفع الحرج عن اي زميل او زميلة في طلب المشاركة في البلاغ او الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات.. انا_هاربيك".

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