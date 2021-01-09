الكهرباء يستمر في الصدارة و أبو شحاتة يتعطل بالقسم الثالث
السبت 09/يناير/2021 - 06:44 م
ايمان الجعيدي
أقيمت اليوم السبت لقاءات الجولة السابعة للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي شهدت إقامة 7 مباريات و إستقالة "الدوماني " .
كهرباء الإسماعيلية و دمياط
نجح فريق الكهرباء في الفوز على الفريق الدمياطي بثلاثية مقابل لا شيء ، ليرتفع رصيده للنقطة 19 ويستمر بالمركز الأول ، فيما تجمد رصيد دمياط عند 11 نقطة ، ليتقدم المدير الفني له عبد اللطيف الدوماني بإستقالته .
الشهداء و سماد السويس
نجح الأول في فرض سيطرته ويفوز بثلاثية مقابل هدف ، ليرتفع رصيده للنقطة 15 ، فيما تجمد رصيد السويس بلا نقاط .
النوبة و غزل السويس
فاز النوبة بخماسية مقابل هدف ليرتفع رصيده للنقطة 11 ، فيما تجمد رصيد الغزل بلا نقاط ليستمر في نزيف النقاط بالمركز الأخير .
أبو صوير و المطرية
انتهت المباراة بفوز الأول بهدف دون رد ، ليرتفع رصيده للنقطة 4 ، فيما تجمد رصيد المطرية عند النقطة 5 .
أبو شحاتة و الرباط و الأنوار
إنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف ، ليرتفع رصيد الأول للنقطة 14 بالمركز الثاني ، فيما وصل الرباط للنقطة 11 .
القنطرة غرب و غزل دمياط
إنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف ، ليرتفع رصيد الأول للنقطة 11 ، فيما وصل رصيد الغزل للنقطة 4 .
رأس البر و ميت الخولي
إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ، ليرتفع رصيد الأول للنقطة 10 ، فيما وصل رصيد ميت الخولي للنقطة 5 .
كهرباء الإسماعيلية و دمياط
نجح فريق الكهرباء في الفوز على الفريق الدمياطي بثلاثية مقابل لا شيء ، ليرتفع رصيده للنقطة 19 ويستمر بالمركز الأول ، فيما تجمد رصيد دمياط عند 11 نقطة ، ليتقدم المدير الفني له عبد اللطيف الدوماني بإستقالته .
الشهداء و سماد السويس
نجح الأول في فرض سيطرته ويفوز بثلاثية مقابل هدف ، ليرتفع رصيده للنقطة 15 ، فيما تجمد رصيد السويس بلا نقاط .
النوبة و غزل السويس
فاز النوبة بخماسية مقابل هدف ليرتفع رصيده للنقطة 11 ، فيما تجمد رصيد الغزل بلا نقاط ليستمر في نزيف النقاط بالمركز الأخير .
أبو صوير و المطرية
انتهت المباراة بفوز الأول بهدف دون رد ، ليرتفع رصيده للنقطة 4 ، فيما تجمد رصيد المطرية عند النقطة 5 .
أبو شحاتة و الرباط و الأنوار
إنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف ، ليرتفع رصيد الأول للنقطة 14 بالمركز الثاني ، فيما وصل الرباط للنقطة 11 .
القنطرة غرب و غزل دمياط
إنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف ، ليرتفع رصيد الأول للنقطة 11 ، فيما وصل رصيد الغزل للنقطة 4 .
رأس البر و ميت الخولي
إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ، ليرتفع رصيد الأول للنقطة 10 ، فيما وصل رصيد ميت الخولي للنقطة 5 .
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