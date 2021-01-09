الكهرباء يستمر في الصدارة و أبو شحاتة يتعطل بالقسم الثالث

السبت 09/يناير/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
أقيمت اليوم السبت لقاءات الجولة السابعة للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي شهدت إقامة 7 مباريات و إستقالة "الدوماني " .


كهرباء الإسماعيلية و دمياط

نجح فريق الكهرباء في الفوز على الفريق الدمياطي بثلاثية مقابل لا شيء ، ليرتفع رصيده للنقطة 19 ويستمر بالمركز الأول ، فيما تجمد رصيد دمياط عند 11 نقطة ، ليتقدم المدير الفني له عبد اللطيف الدوماني بإستقالته .


الشهداء و سماد السويس

نجح الأول في فرض سيطرته ويفوز بثلاثية مقابل هدف ، ليرتفع رصيده للنقطة 15 ، فيما تجمد رصيد السويس بلا نقاط .


النوبة و غزل السويس

فاز النوبة بخماسية مقابل هدف ليرتفع رصيده للنقطة 11 ، فيما تجمد رصيد الغزل بلا نقاط ليستمر في نزيف النقاط بالمركز الأخير .


أبو صوير و المطرية

انتهت المباراة بفوز الأول بهدف دون رد ، ليرتفع رصيده للنقطة 4 ، فيما تجمد رصيد المطرية عند النقطة 5 .


أبو شحاتة و الرباط و الأنوار

إنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف ، ليرتفع رصيد الأول للنقطة 14 بالمركز الثاني ، فيما وصل الرباط للنقطة 11 .

القنطرة غرب و غزل دمياط

إنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف ، ليرتفع رصيد الأول للنقطة 11 ، فيما وصل رصيد الغزل للنقطة 4 .

رأس البر و ميت الخولي

إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ، ليرتفع رصيد الأول للنقطة 10 ، فيما وصل رصيد ميت الخولي للنقطة 5 .

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