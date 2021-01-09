عضو بالشيوخ يكشف تفاصيل بيان العلا

السبت 09/يناير/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الكاتب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن القاهرة تنتظر من قطر تحديدا خطوات بناء ثقة على الأرض، وألا تتدخل في الشأن الداخلي المصري، وألا تدعم الجماعات الإرهابية التي تحرض على العنف، وإذا تم تطبيق ذلك على أرض الواقع سوف يغني عن مطالب اتفاقية التوقيع.

وأضاف الكاتب عماد الدين حسين، خلال لقائه ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن قطر تستطيع خلال يوم او يومين أن تقوم بطرد القيادات الموجودة لديها من الجماعات الإرهابية، ولابد أن تتوقف قطر عن الدعم المادي لتلك الجماعات، حتى يكون هناك مصالحة حقيقية على أرض الواقع.

وأشار إلى أن قمة العلا اتخذت قرارا باستئناف العلاقات مع قطر، ويفترض أن تنهمك الدول الأربعة مع قطر في عدة مفاوضات تخص الشؤون الداخلية، وكيف يمكن الوصول إلى حلول حقيقية تمنع قطر من التدخل في الشأن الداخلي المصري.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن حسن النوايا هو المعيار الواضح لنجاح تلك القمة والتصالح مع قطر، لأن ما تردد من جدل بشأن مستشفى الحسينية من قبل قناة الجزيرة كأنه لا يوجد حدث في العالم إلا ذلك الحدث، لافتًا إلى أن قناة الجزيرة تتعامل بتربص واضح للشأن الداخلي المصري.

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