بعد إصابته بفيروس كورونا.. جمال عبد الناصر يدعم هادي الجيار بهذه الكلمات

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دعم الفنان جمال عبدالناصر صديقه الفنان هادي الجيار وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا منذ يومين وطالب جمهوره ومتابعيه بالدعاء له.



ونشر جمال عبد الناصر صورة للفنان هادي الجيار، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلقت عليها وكتب :" دعواتي بالشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية بإذن الله ، للفنان الكبير والصديق والعزيز والإنسان الراقي المحترم هادي الجيار ، أسالكم الدعاء له بتجاوز محنته وأن يرده إلينا سالما معافي".



وكان الفنان الكبير هادى الجيار قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه :"ضربنى فيروس كورونا اللعين، نسألكم الدعاء بالشفاء".



والجدير ذكره أن آخر أعمال جمال عبدالناصر حكاية "أمر شخصي" هي الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، وعرض حتى الآن حكايتين من المسلسل هم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، ويتم حالياً تصوير الحكاية الثالثة وهي "أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، كما تم الاستعداد للحكاية الخامسة التي تحمل اسم"لازم أعيش" وتقوم ببطولتها جميلة عوض، والحكاية السادسة "ضى القمر" التي تقوم ببطولتها كندة علوش.

