الأرصاد تكشف موعد انكسار حدة الشبورة المائية على الطرق (فيديو)

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فسر محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، السبب في تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال الأيام الماضية، كاشفًا عن موعد انكسارها.



وقال "شاهين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إن السبب في كثافة الشبورة خلال الأيام الماضية نظرًا لطول فترة الاستقرار في الأحوال الجوية.



وأضاف أن الشبورة محملة بكميات كبيرة من الرطوبة بسبب قدومها من البحرين الأحمر والمتوسط ومحافظات الوجه البحري مع انخفاض درجات الحرارة الصغرى.



وأشار مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك استقرار كبير في الأحوال الجوية مع استمرار لتكون الشبورة الكثيفة حتى منتصف الأسبوع وبعدها تبدأ كثافاتها تقل تدريجيًا.



وكانت إدارة المرور قد قامت بإغلاق عدد من الطرق ومنها الطريق الزراعي "مصر- الاسكندرية"، "بنها- شبرا"، حيث طالب مرور القليوبية المواطنين بالالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها، خشية حدوث انزلاق لأي سيارة، وعدم تخطي السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية، وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.



وكانت محافظة القليوبية قد شهدت شبورة كثيفة بدأت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم وهو ما دفع مرور المحافظة لمناشدة المواطنين لمنع وقوع حوادث والحفاظ على أرواح المواطنين إلى جانب انتشار الدوريات المتحركة والثابتة على الطرق السريعة.