المذيع مبخوت المري يحتفل بصداقته مع ليونيل ميسي

السبت 09/يناير/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
مي مرسي

احتفل المذيع مبخوت المري، بصداقته مع ليونيل ميسي، وذلك من خلال نشره صور جمعتهما عبر جميع وسائل السوشيال ميديا الخاصة به.

لاقت الصور إعجاب كبير من المتابعين خاصة وان اللاعب ليونيل ميسي، له شعبية كبيرة على مستوى العالم كله.

يذكر أن المذيع مبخوت المري، تربطه علاقة صداقة قوية بلونيل ميسي حيث انه يقوم بمتابعته على الانستجرام، ويستعد مبخوت المري، لتغطية أحداث الدوري الأسباني خلال الفترة القليلة المقبلة.

المذيع مبخوت المري هو مذيع يهتم بالأخبار الرياضة.
المذيع مبخوت المري يحتفل بصداقته مع ليونيل ميسي
المذيع مبخوت المري يحتفل بصداقته مع ليونيل ميسي
المذيع مبخوت المري يحتفل بصداقته مع ليونيل ميسي
المذيع مبخوت المري يحتفل بصداقته مع ليونيل ميسي
المذيع مبخوت المري يحتفل بصداقته مع ليونيل ميسي
المذيع مبخوت المري يحتفل بصداقته مع ليونيل ميسي
المذيع مبخوت المري يحتفل بصداقته مع ليونيل ميسي
المذيع مبخوت المري يحتفل بصداقته مع ليونيل ميسي
المذيع مبخوت المري يحتفل بصداقته مع ليونيل ميسي
المذيع مبخوت المري يحتفل بصداقته مع ليونيل ميسي
المذيع مبخوت المري يحتفل بصداقته مع ليونيل ميسي
المذيع مبخوت المري يحتفل بصداقته مع ليونيل ميسي
المذيع مبخوت المري يحتفل بصداقته مع ليونيل ميسي
المذيع مبخوت المري يحتفل بصداقته مع ليونيل ميسي
المذيع مبخوت المري يحتفل بصداقته مع ليونيل ميسي
المذيع مبخوت المري يحتفل بصداقته مع ليونيل ميسي

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