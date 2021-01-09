بعد إصابته بفيروس كورونا.. نهال عنبر تطالب بالدعاء لهادي الجيار

السبت 09/يناير/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
طمأنت الفنانة نهال عنبر جمهورها ومحبيها على الحالة الصحية للفنان هادي الجيار وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا وطالبت بالدعاء له.

ونشرت ا نهال عنبر صورة للفنان هادي الجيار، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلقت عليها قائله :" أرجو الدعاء للصديق وعشرة العمر الفنان العظيم هادي الجيار، هو في حالة حرجة ربنا يشفيه ويعافيه و يخفف عنه".

وكان الفنان الكبير هادى الجيار قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه :"ضربنى فيروس كورونا اللعين، نسألكم الدعاء بالشفاء".

جدير بالذكر أن نهال عنبر ، شاركت في سباق دراما رمضان 2020 في مسلسل "فرصة ثانية"، الذي من بطولتها وشارك في بطولته كل من أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سنيرجي.

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