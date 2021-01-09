الزمالك يعثر على بديل مصطفى محمد

يبحث نادي الزمالك بشكل كبير عن مهاجم يعوض الرحيل المنتظر لنجمه مصطفى محمد خلال الفترة المقبلة.





ووجد مسئولو الزمالك ضآلتهم في مهاجم المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أجل التعاقد معه.





وذكرت صحيفة "تونس الرقمية" اليوم إن التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب، هو أحد أهم اللاعبين الذين يرغب الزمالك في ضمهم هذا الشتاء.





وأشارت الصحيفة إلى أن مصطفى محمد قد يرحل في الساعات المقبلة إلى وجهة أوروبية في ظل وجود أكثر من عرض.





ويستعد الزمالك لخوض اختبار قوي أمام نظيره طلائع الجيش مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.



