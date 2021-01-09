عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

السبت 09/يناير/2021 - 06:25 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها الفريق مواجهة طلائع الجيش المقرر لها في السابعة والنصف مساء اليوم على استاد الجيش بالسويس، بالجولة السادسة للدوري المصري الممتاز.

وسيبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح وحازم إمام في خط الدفاع وطارق حامد وإمام عاشور ويوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم .

فيما يجلس على دكة البدلاء كل من محمد عواد ومحمود علاء وحمزة المثلوثي وإسلام جابر وعبدالله جمعة ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وحسين فيصل وأسامة فيصل.

وكان الفريق قد وصل استاد الجيش بالسويس منذ قليل وقام اللاعبون بمعاينة أرضية الملعب قبل المباراة على أن يبدأ الفريق بعد قليل عملية الإحماء استعدادا لخوض اللقاء .

يذكر أن الفريق قد بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لمثله، وفاز على سموحة في الجولة الثالثة بهدفين دون رد كما فاز على إنبي بالجولة الخامسة بهدفين لهدف.

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