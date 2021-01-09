باتشيكو يعاين أرضية ملعب مباراة الزمالك وطلائع الجيش

السبت 09/يناير/2021 - 06:20 م
الزمالك
الزمالك
محمد زكي
حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على معاينة أرضية ستاد الجيش بالسويس عقب وصول الحافلة إلى الملعب استعدادا لمواجهة طلائع الجيش ببطولة الدوري.

وقام الجهاز الفني واللاعبون بإجراء جولة سريعة في جميع أنحاء الملعب لمعاينة الأرضية واختبار النجيلة، قبل مباراة الجيش المقرر اقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.

ووصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملعب الجيش بالسويس استعدادا لمواجهة طلائع الجيش ببطولة الدوري.

ويحل الفريق ضيفا على نظيره طلائع الجيش في المباراة المقرر اقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.

يذكر أن الفريق قد بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لمثله، وفاز على سموحة في الجولة الثالثة بهدفين دون رد كما فاز على إنبي بالجولة الخامسة بهدفين لهدف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة باتشيكو اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الزمالك يعثر على بديل مصطفى محمد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

منذ نصف ساعة

الأهلي يسعى لتحصين نجمه من أطماع براميدز

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. الزمالك يُخطر فرجاني ساسي بمذكرة السفر

منذ حوالي 3 ساعات

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كومان ينقلب على نجم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

خاص. إدارة الزمالك تدرس تصفية اللجان بسبب فاروق جعفر

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تطورات جديدة بشأن مستقبل محمد مع ليفربول

منذ ساعتين و 25 دقيقة

باتشيكو يستقر على ثنائي دفاع الزمالك أمام طلائع الجيش

منذ أقل من ساعة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 5 ساعات

فوز الشرقية وبلبيس وميت خلف وعرب الرمل وتعادل فاقوس بالقسم الثالث

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

"بن شرقي" يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الزمالك

منذ ساعة و نصف

تفاصيل أزمة خالد الغندور في قناة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

01:45 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

02:00 م

تفاصيل أزمة خالد الغندور في قناة الزمالك

05:00 م

"بن شرقي" يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الزمالك

05:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى