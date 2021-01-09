«أبوشقة» يجرى مفاوضات مُكثفة لحصول الوفد على رئاسة 3 لجان و6 نواب بالبرلمان فى هيئات المكاتب

السبت 09/يناير/2021 - 06:24 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم


أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أنه يجري تفاوضات مكثفة، بشأن حصول الوفد فى انتخابات رؤساء اللجان داخل مجلس النواب على 3 رؤساء لجان فى المجلس و6 نواب رؤساء لجان كحد أدنى.

وأضاف "أبوشقة" في تصريحات له، مساء اليوم السبت، أنه يواصل إجراء اتصالات مكثفة من أجل الدفع بمرشح لوكالة مجلس النواب، خاصة أنه كان له وكيل فى البرلمان هو النائب سليمان وهدان.

جدير بالذكر، أن ترتيب حزب الوفد فى مقاعد مجلس النواب هو الترتيب الثالث، كما أن عدد لجان المجلس طبقًا للقانون بلائحة المجلس رقم 1 لسنة 2016، 25 لجنة يتم انتخاب الرئيس والوكيلين وأمين سر اللجنة بالانتخاب السرى المباشر.


بدعوه من الرئيس السيسي.. البرلمان يعقد أولى جلساته الثلاثاء المقبل

وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية، صباح أمس الجمعة قرار رئيس الجمهورية، بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل 12 يناير، الساعة 11 صباحا، لافتتاح دور الانعقاد العادى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.

وتترأس فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021، بوصفها أكبر الأعضاء سنا.

وطبقا للإجراءات المتبعة، من المقرر أن تترأس النائبة فريدة الشوباشى الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الزمالك يعثر على بديل مصطفى محمد

منذ أقل من نصف ساعة

خاص. إدارة الزمالك تدرس تصفية اللجان بسبب فاروق جعفر

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. كومان ينقلب على نجم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 17 ساعة

تطورات جديدة بشأن مستقبل محمد مع ليفربول

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. الزمالك يُخطر فرجاني ساسي بمذكرة السفر

منذ حوالي 3 ساعات

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 5 ساعات

"بن شرقي" يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

منذ أقل من نصف ساعة

فوز الشرقية وبلبيس وميت خلف وعرب الرمل وتعادل فاقوس بالقسم الثالث

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الأهلي يسعى لتحصين نجمه من أطماع براميدز

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تفاصيل أزمة خالد الغندور في قناة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يستقر على ثنائي دفاع الزمالك أمام طلائع الجيش

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الجلسات السرية لـ"السويدي" ووزيرى "البترول والبيئة" فى الساحل

"عبد العال" يفتتح أول جلسات دور الانعقاد الرابع للبرلمان

بعد دعوة الرئيس للانعقاد.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ

برئاسة اللواء جلال هريدي.. كل ما تريد معرفته عن الجلسة الافتتاحية بالشيوخ

تحالف «الشعب الجمهورى» و«مستقبل وطن» يسيطر على ثلثى «النواب»

بدعوه من الرئيس السيسي.. البرلمان يعقد أولى جلساته الثلاثاء المقبل

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

01:45 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

02:00 م

تفاصيل أزمة خالد الغندور في قناة الزمالك

05:00 م

"بن شرقي" يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الزمالك

05:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى