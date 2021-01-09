تطوير العشوائيات يكشف تفاصيل زيارة رئيس الوزراء لـ 3 مشروعات سكنية

Advertisements

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن جولة رئيس الوزراء اليوم شملت زيارة 3 مشروعات وهى مشروع مدينة السلام والذي يضم 4800 وحدة بتكلفة 1.7 مليار جنيه، ونسبة تنفيذه تجاوزت 50%.



وأشار "صديق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار TeN" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أن المشروع الثاني هو مشروع العبور والذي يضم 2800 وحدة بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وأخيرا مشروع معا والذي يضم 4400 وحدة وبتكلفة 1.4 مليار جنيه، لافتا إلى أن رئيس الوزراء وجه بالبدء للتجهيز لعملية التسكين.



وأضاف أن جائحة كورونا أثرت على العمل ولكن ليس بصورة كبيرة، حيث هناك مشروعات قاربت على الانتهاء، واصفا زيارة رئيس الوزراء للمشروعات اليوم بـ "المثمرة".

