تفاصيل مصرع ربة منزل في الدقهلية

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لقيت ربة منزل بقرية كار الباز التابعة لمركز دكرنس في محافظة الدقهلية مصرعها اثناء قيامها بوضع الطعام للدواجن أعلى سطح المنزل سكنها بالطابق الثاني " غير مسور " ونظرا لمعاناتها من مرض السكري شعرت بحالة إعياء وإختل توازنها



تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفي كمالمدير مباحث الدقهلية يفيد بمصرع ربة منزل سقطت من اعلي منظلها اثناء وضع الطعام للدواجن



إستقبل المستشفي الدولي بالمنصورة ميرفت عبد الكريم قطب سليمان ربة منزل، ومقيمة قرية "كار الباز " التابعة لمركز دكرنس جثة هامدة - إدعاء سقوف من علو.



علي الفور إنتقلت قوة من الضباط وبالفحص وسؤال نجلها المدعو إبراهيم أسامه سلطان البسيوني ۲۰ سنة طالب، وشقيقها المدعو عماد عبدالكريم قطب سليمان سه خفير نظامی من قوة المركز، ويقيمان بذات القرية قررا بانه اثناء قيامها بوضع الطعام للدواجن أعلى سطح المنزل سكنها بالطابق الثاني " غير مسور " ونظرا لمعاناتها من مرض السكري شعرت بحالة إعياء وإختل توازنها وسقطت أرضا، مما أدى إلى وفاتها - ولم يتهما أحدأ بالتسبب في ذلك.



ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بالجمجمة، ولا توجد شبهة جنائية.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱۲ عوارض مركز دكرنس، وجاري إستكمال الفحص والعرض علي النيابة العامة



