إنجي علي تنعى المايسترو خالد فؤاد بتلك الكلمات

السبت 09/يناير/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
حرصت الإعلامية إنچي علي نعى المايسترو الراحل خالد فؤاد، الذي توفي مساء أمس.

ونشرت إنجي صورة للراحل عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وودعته بتلك الكلمات وكتب : خبر حزين جدا ، الله يرحمه خالد فؤا. وادخله فسيح جناته وتغمد أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وتوفي المايسترو خالد فؤاد مساء أمس عن عمر ناهز 72 عامًا، عقب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وهو صاحب مشوار ملئ بالنجاحات، وكان يتمتع بحب شديد من كل نجوم الوسط الفني.

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