محافظ أسوان: بدء أختبارات المشاريع الريادية لمسابقة "شباب أسوان يبتكر" ولجنة خماسية محايدة

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أعطى محافظ أسوان توجيهاته إلى تشكيل لجنة خماسية محايدة من أساتذة كليه الهندسة بجامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالإضافة إلى إدارة الإئتمان والمخاطر بأحد البنوك الوطنية، فضلًا عن مدرب ريادة أعمال،





لافتًا إلى أن اللجنة ستبدأ عملها إعتبارًا من 10 وحتي 12 يناير الجاري مع مراعاة الإجراءات الإحترازية حيث سيتم تخصيص 15 دقيقة لكل متسابق لعرض مشروعه سواء بنظام العرض التقديمى أو تحريرى أو شفوى أعمالًا بمبدأ تكافؤ الفرص ليتم إعلان النتائج يوم 13 يناير وتسليم الجوائز لتنظم هذه المسابقة كل عام تواكبًا مع عيد أسوان القومي،





ومن جانبها أعلنت لجنة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير برئاسة الدكتورة غاده أبوزيد نائب المحافظ عن أن محاور أعمال اللجنة والمكونة من 10 محاور لتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة بأسوان والعمل على تشجيع المستثمرين من خلال توفير دراسات جدوي لمشاريع إستثمارية لخلق فرص عمل للشباب، وكشفت غاده أبوزيد عن إنتهاء أعمال المسابقة من فرز المشاريع والتدريبات علي 3 محاور هي أعرف قدراتك ونمي مهاراتك وأبدأ مشروعك والتسويق الالكتروني، بجانب مهارات العرض والتقديم، مضيفه بأن بعد ذلك تأتى مرحلة الأختبار والتقييم للمشاريع الفائزة بجوائز مالية قيمة لأفضل 10 مشاريع مع تقديم الدعم اللوجستي والمالي للفائزين وجميع المتسابقين علي حد سواء وذلك حرصا من محافظ أسوان علي دعم الأفكار الريادية للشباب من الجنسين.