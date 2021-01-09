قطر تسجل 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا

السبت 09/يناير/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر

 أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، عن تسجيل 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 149 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و57 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 145672 حالة.

 

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 10200 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1282354 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 2854 حالة.

 

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 246 حالة حتى الآن، فيما سجلت 119 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 142572 حالة.


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