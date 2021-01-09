استمرار حبس 4 متهمين لقيامهم بقتل سعودي داخل شقته

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جددت محكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس 4 متهمين، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل شخص سعودى الجنسية، داخل شقته بهدف سرقته بمنطقة السيدة زينب.



وكان بلاغ قد ورد إلى قسم شرطة السيدة زينب يفيد بالعثور على جثة سعودى مقتول داخل شقته في ظروف غامضة، وبالانتقال وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص وتمالقبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.