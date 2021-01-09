عاجل.. العثور على جثة أربعيني بزراعات القصب بنجع حمادي في قنا

السبت 09/يناير/2021 - 06:03 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
عثر أهالي قرية الحلفاية بحري بالقرب من قرية السماينة، على جثة لعامل، بها آثار شبهة جنائية، ملقى بجوار زراعات القصب.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارا يفيد العثور على جثة بها آثار شبهة جنائية، لرجل أربعيني، ملقى بجوار زراعات القصب.

وبانتقال الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، تبين أن الجثة تعود لشخص يدعى حسين عطا، 40 عامًا، وبالتحريات الأولية أوضحت أنه يعاني من مرض نفسي، وجار التوصل إلى أسباب الحادث.
تم التحفظ على الجثمان وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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