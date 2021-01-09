النصيري يقود إشبيلية لفوز مثير على ريال سوسيداد في الليجا

السبت 09/يناير/2021 - 05:58 م
النصيري
النصيري
وكالات
تألق مهاجم إشبيلية، يوسف النصيري، في مباراة فريقه أمام ريال سوسيداد بعد أن سجل ثلاثة أهداف ليقود الأندلسيين للفوز 3-2 في مباراة مثيرة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وهز المغربي النصيري الشباك مستفيدا من تمريرة عرضية منخفضة من فرناندو بعد أربع دقائق لكن قبل أقل من 60 ثانية أدرك سوسيداد التعادل بفضل هدف عكسي من دييغو كارلوس مدافع إشبيلية الذي هز شباك حارسه برونو من خارج المنطقة أثناء محاولته منع ألكسندر إيزاك من الوصول إلى الكرة.

واستعاد النصيري تقدم اشبيلية بعدها بلحظات بهدف من مجهود فردي رائع وإنهاء قوي للكرة في الشباك لكن المهاجم السويدي إيزاك أدرك التعادل في الدقيقة 14 بعد ركلة ركنية.

وأكمل النصيري الثلاثية الشخصية في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بعد عمل رائع من لوكاس أوكامبوس.

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رياضة النصيري اشبيلية اخبار الرياضة

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