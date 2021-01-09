إصابة وزيرة العمل اللبنانية بفيروس كورونا

السبت 09/يناير/2021 - 06:45 م
بوابة الفجر

 أعلنت وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، لميا يمين، اليوم السبت، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

 

وقالت الوزيرة عبر حسابها على موقع "تويتر" إنها خضعت لفحص فيروس كورونا وجاءت "النتيجة إيجابية"، مضيفة: "رجاء أخذ الحيطة والحذر والتقيد بالإجراءات الوقائية".

 

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا نحو 210 آلاف و139 حالة، بينما سجلت البلاد 1570 وفاة بكورونا.

 

والشهر الماضي، أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة في لبنان لمسافر قادم من العاصمة البريطانية لندن.

 

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